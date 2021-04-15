الليرة التركية تنخفض مقابل الدولار بعد تثبيت المركزي لسعر الفائدة‎

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد ارتفاع سابق؛ وذلك عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19%.

ونزلت العملة إلى 8.1250 عقب القرار، وهو ما سبقه ارتفاعها في البداية إلى 8.005 مقابل العملة الأمريكية.

وكانت قد أغلقت عند 8.0655، أمس الأربعاء.