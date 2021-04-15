تاريخ النشر:
15 أبريل 2021 13:04 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2021 13:35 GMT
الليرة التركية تنخفض مقابل الدولار بعد تثبيت المركزي لسعر الفائدة
انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد ارتفاع سابق؛ وذلك عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19%. ونزلت العملة
انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد ارتفاع سابق؛ وذلك عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19%.
ونزلت العملة إلى 8.1250 عقب القرار، وهو ما سبقه ارتفاعها في البداية إلى 8.005 مقابل العملة الأمريكية.
وكانت قد أغلقت عند 8.0655، أمس الأربعاء.