مصر تتحفظ على السفينة "إيفرجيفن" بسبب مماطلة الشركة المالكة بشأن التعويضات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التحفظ بشكل رسمى علي السفينة ”إيفرجيفن“، والتى تحمل علم بنما، وسبق أن جنحت في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

يأتي ذلك بموجب قرار أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الثلاثاء، يتضمن التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف بها.

وأضاف ربيع في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن ”الشركة المالكة للسفينة تفاصل في ‎%‎90 من المبلغ المطلوب للتعويض، والبالغ قرابة 900 مليون دولار وهو ما لا نقبله“، مؤكدًا أن استمرار التحقيقات التى تجرى بشأن السفينة، على أن تعلن نتائج هذه التحقيقات الخميس.

وأكد ربيع استمرار المفاوضات لحين الانتهاء من أزمة التعويضات، موضحا أن السفينة لن تغادر قناة السويس، إلا بعد دفع التعويضات المقررة.

وأوضح الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة وقطرها لبحيرات الإسماعيلية.

وشهدت قناة السويس يوم الخميس الماضي عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة تعبر القناة في يوم واحد في تاريخ القناة .