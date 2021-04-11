"يربط الشرق بأوروبا".. العراق يضع حجر الأساس لمشروع "ميناء الفاو الكبير"

وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، حجر الأساس لمشروع ”ميناء الفاو الكبير“، بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان إن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير، والذي يتضمن خمسة عقود“.

وأوضحت أن العقود الخمسة هي: ”عقد الأرصفة الخمسة للحاويات، وعقد ردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وعقد حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، وعقد نفق قناة خور الزبير، والطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر“.

بدورها قالت وزارة النقل إن ”رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح مشروع بناء خمسة أرصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول 1750 مترا، والمنفذة ضمن العقد المبرم مع شركة دايو الكورية التي بدأت بإجراءات المسح الميداني استعدادا للمباشرة بأعمالها في المشروع“.

وأوضحت الوزارة أن ”ذلك سيشمل إنشاء ساحة الحاويات بطول 1750 مترا، ومشروع أعمال التجريف والحفر وإنشاء قناة ملاحية داخل حوض الميناء بطول 10 كيلومترات داخل الميناء، و 13 كيلومترا خارج الميناء لربطه بالقناة الملاحية الدولية“.

وأكدت أن ”هذا المشروع يعد الشريان الحيوي وعصب الحياة الاقتصادية للبلاد، حيث سيربط منطقة الشرق بأوروبا عبر العراق، وتركيا، وسوريا وبما يسمى بالقناة الجافة وسيصبح حال إنجازه أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر بمستوى العالم إذ ستصل طاقته الإنتاجية إلى 99 مليون طن“.

ويمتلك العراق في محافظة البصرة 4 موانئ تجارية وصناعية وهي: المعقل، وخور الزبير، وأبو فلوس، وأم قصر، ويصدر نحو 80% من نفطه عبر موانئ البصرة على الخليج.

وتعرض المشروع إلى هزات أوقفته بضع مرات؛ كان آخرها انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة، بارك تجول هوبا، العام الماضي، في ظروف غامضة، لكن مفاوضات جرت لاحقا مع الشركة، أفضت إلى استئناف العمل بالمشروع.