أعلن المنسق الجديد للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، مساء الجمعة، عن توجه إسرائيلي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة.

وقال عليان في تصريح صحفي إن“الاستقرار الأمني من شأنه أن يجلب استقرارًا اقتصاديًا، وإقامة مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية، وقطاع غزة“.

وتم تكليف عليان، من قِبل الحكومة الإسرائيلية، كمنسق لها في الأراضي الفلسطينية، خلفًا للمنسق السابق كميل أبو ركن.

ورغم القطيعة السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتعثر المفاوضات بين الطرفين، إلا أن هنالك تنسيقًا مستمرًا فيما يتعلق بالحركة في المعابر، والملفات الاقتصادية، وغيرها.

وتشهد الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية“ الضفة الغربية ”و“ قطاع غزة“ تراجعًا كبيرًا ألقى بظلاله على الحاجات الحياتية للمواطنين الفلسطينيين.