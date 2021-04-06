السودان يحصل على ملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية

أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، الثلاثاء، أن السودان حصل على فرص لتمويل مشاريع بمبلغ ملياري دولار من مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، معتبرا ذلك إعلانا لعودة السودان للنظام المالي العالمي وذلك بعد تمكن السودان من سداد متأخرات البنك الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي جمع وزراء المالية والاتصالات والتربية مع ميلينا ستيفانوفا ممثل البنك الدولي بالسودان، وعثمان دايون المدير القطري للبنك الدولي عبر تقنية الفيديوكونفرنس.

وأفاد إبراهيم، أن الاجتماع درس الإجراءات والترتيبات المطلوبة من الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص للإستفادة من النافذة المتاحة للتمويل من مؤسسات البنك الدولي.

وأشار إلى ضرورة ترتيب الأولويات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية القطاع الخاص في هذه الفترة.

وبين وزير المالية أن وفدا من البنك الدولي سيصل البلاد في الفترة المقبلة لمواصلة المحادثات بغرض تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة ووفق نافذة التمويل المتاحة.

ويسعى السودان للاندماج في المجتمع الدولي وتحسين اقتصاده وذلك بسداد متأخرات ديونه لدى البنك الدولي ومحاولة إعفائه من الديون البالغة نحو 60 مليار دولار.