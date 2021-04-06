مصر: لا مشاركة دولية في التحقيق بجنوح السفينة "إيفر غيفن"

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إنه لا وجود لمشاركة دولية في التحقيق بحادثة جنوح السفينة البنمية ”إيفر غيفن“ في قناة السويس.

وذكر ربيع، أنه تمت مخاطبة الشركة المالكة للسفينة، لسداد تعويض يقدر بمليار دولار، بناءً على حصر مبدئي للخسائر.

وأشار ربيع خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن: ”التحقيقات مستمرة حتى الآن، وبشكل جيد، وجرى تفريغ (الصندوق الأسود) للسفينة“، مضيفًا: ”لا نُريد أن نستبق الأحداث، وجاهزون لجميع السيناريوهات، في حال عدم الاستجابة لما نطلبه، بناءً على نتائج التحقيقات“.

وأشار إلى رغبة بلاده في: ”إنهاء الموضوع بشكل سلمي، والحصول على حقوقنا، دون اللجوء إلى القضاء“، مؤكدًا أن: ”السفينة سليمة وجاهزة للإبحار واستكمال رحلتها، في حال الوصول لحل مرضٍ مع الشركة حول التعويضات“.