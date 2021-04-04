مصر ترد على مطالب تعويض السفن المتضررة من حادثة قناة السويس

رد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع على مطالبات تعويض بعض السفن المتضررة من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام بسبب أزمة السفينة البنمية الجانحة، نهاية الشهر الماضي.

وقال ربيع خلال تصريحات متلفزة، إن مصر ليست عليها أي مسئولية حتى تعوض السفن التي تضررت من توقف حركة الملاحة بالقناة، مؤكدًا أن مصر كانت أكثر المتضررين من أزمة السفينة الجانحة.

وتابع رئيس قناة السويس: ”إحنا جهة متضررة زي السفن التي تعطلت بالظبط، والسفن التي تريد تعويضات عليها أن تطلبها من الشركة مالكة السفينة الجانحة“، مضيفًا: ”قبطان السفينة هو من أخطأ وليس على قناة السويس أي مسؤولية بل إنها تعرضت لأضرار كثيرة منها توقف إيرادات القناة لمدة 6 أيام وتلف عدد من المعدات التي شاركت في تعويم السفينة“.

وأشار إلى أنهم يبحثون توسعة قناة السويس في بعض أجزائها فقط وشراء بعض المعدات الجديدة بعد حادث السفينة البنمية الجانحة، موضحًا: ”بنفكر إننا نزود عمق المياه في القناة، بالإضافة إلى توسعة عرض القناة وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة نظرًا لأنه يوجد بعض المناطق صعب حفرها بسبب نفق الشهيد أحمد حمدي وبعض المنازل الموجودة هناك“.

وأوضح أن جهات التحقيق المصرية لا تزال تحقق في أزمة السفينة الجانحة، ولم تطلب مصر من الشركة المالكة للسفينة أي تعويضات وستقوم بذلك بعد انتهاء التحقيقات، مؤكدًا أنه إذا لم تدفع الشركة التعويضات، سيتم اللجوء إلى جهات تحقيق محايدة لتحديد الخسائر كما سيتم حجز السفينة حتى انتهاء التحقيقات.