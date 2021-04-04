الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، وأن عدة إجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية، وتذليل العقبات أمام الشركات.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع مجموعة من ممثلي الشركات الإماراتية ورجال الأعمال في مقر إقامته بدولة الإمارات: إن ”العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت إلى تأخر التنمية والخدمات، وبين أن العراق هو مهد الحضارات والتنوع الكبير الذي يمثل عنصر قوة لنا، ويستحق بذل الجهود من أجل خدمة مواطنيه“.

وأكد، فيما نقله بيان صادر عن مكتبه، أن ”الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعافٍ تدريجي للاقتصاد العراقي“.

وبين أن ”الورقة الإصلاحية التي أعدت لإصلاح القطاع الخاص، قدمت كل التسهيلات له، ولهذا فإن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، خاصة أن عدة إجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الشركات“.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن ”حكومته تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة إجراءات بشأنها“.

وبحسب البيان العراقي، فإن ”رجال الأعمال أشادوا بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي والتي تم لمسها مؤخرا، وأكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات“.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.