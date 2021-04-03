محمد بن راشد يطلق برنامج "دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي" (فيديو وصور)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، اليوم السبت، إن الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادنا، وجزء من جودة حياتنا، ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر ”تويتر“ بمناسبة إطلاق برنامج (دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي) في المنطقة والعالم، أن ”برنامج (دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي) في المنطقة والعالم، هو برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم لمضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة، من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة، خلال خمس سنوات، وعدد المبدعين من 70 ألفا في دبي حاليا إلى 150 ألفا“.

"دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي" في المنطقة والعالم … برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم لمضاعفة عدد الشركات الابداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من ٨ آلاف شركة إلى ١٥ ألف شركة خلال خمس سنوات .. وعدد المبدعين من ٧٠ ألفاً في دبي حاليا إلى ١٥٠ ألفاً.. pic.twitter.com/CEhaGsOu0d — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 3, 2021

وتابع: ”لدينا مجمعات إبداعية في التصميم والمحتوى والثقافة والفنون وغيرها، وسنطلق غيرها، ولدينا هدف برفع مساهمة هذا القطاع من 2.6 إلى 5٪ من ناتجنا المحلي الإجمالي، الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادنا، وجزء من جودة حياتنا، ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا“.