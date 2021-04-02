اقتصاد

هيئة قناة السويس: اقتربنا من إتمام...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 17:24 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 19:15 GMT

هيئة قناة السويس: اقتربنا من إتمام عبور كل السفن المتأخرة

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أنها اقتربت من إتمام عبور كل السفن المتأخرة، التي تعطلت عندما سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي. وقال رئيس هيئة قناة

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المصدر: رويترز

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أنها اقتربت من إتمام عبور كل السفن المتأخرة، التي تعطلت عندما سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لقناة تلفزيون محلية، إن 61 سفينة ما زالت تنتظر العبور حاليًا انخفاضًا من 422 سفينة كانت قد تكدست في انتظار عودة الملاحة وقت تعويم سفينة الحاويات ”إيفر جيفن“، يوم الإثنين.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان أن نحو 80 سفينة عبرت المجرى الملاحي، اليوم الجمعة، في الاتجاهين بما شمل حاملة طائرات أمريكية، وناقلة للغاز الطبيعي المسال، وناقلة للنفط.

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