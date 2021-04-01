ويليس ري: تعطل قناة السويس سيؤدي لمطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة

قال جيمس فيكرز رئيس ”ويليس ري إنترناشونال“ لإعادة التأمين لـ“رويترز“ إن تعطل الملاحة في قناة السويس سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة من شركات إعادة التأمين؛ ما سيزيد الضغوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري.

وبدأت تحقيقات رسمية هذا الأسبوع في كيفية جنوح سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن في القناة؛ ما أدى لتوقف الملاحة في الممر المائي العالمي الرئيس لأسبوع تقريبا.

وقال فيكرز -أيضا- إن خسائر قطاع إعادة التأمين ”لن تكون مبلغا هينا من المال“. مضيفا أن تعطل الملاحة في القناة كان الأحدث في عدد متزايد من الكوارث من صنع الإنسان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين، إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي.

وتساعد شركات إعادة التأمين شركات التأمين على تغطية المطالبات في الوقائع الجسيمة مثل: الأعاصير، في مقابل جزء من قسط التأمين. وعادة ما ترفع شركات إعادة التأمين الأسعار بعد تكبدها خسائر كبيرة.

وقال فيكرز إنه حتى قبل واقعة قناة السويس، لم تكن السوق البحرية ”بحاجة لكثير من التشجيع لمواصلة التحرك في تجاه تصاعدي“.

وتفرض جائحة كوفيد-19 -أيضا- ضغوطا صعودية على أسعار إعادة التأمين على نطاق واسع.