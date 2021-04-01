ما حجم التعويضات التي ستطلبها مصر في أزمة السفينة الجانحة؟

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن حجم التعويضات التي ستطلبها مصر من السفينة البنمية الجانحة ”إيفر جيفين“ التي تسببت في تعطيل المجرى الملاحي لعدة أيام.

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية، إن ”التعويضات سيتم تحديدها بالكامل بعد انتهاء التحقيقات، إذ سيتم حساب التلفيات التي شهدتها القناة وثمن إيجار الكراكات التي ساهمت في تحرير السفينة“.

وأضاف: ”لم نحسب الخسائر كلها حتى نطلب الرقم الصحيح، ولكن التعويضات ستتخطى المليار دولار.. هذا حق للبلاد ولن نفرط فيه“.

وعن عدم استجابة قبطان السفينة البنمية لمطالب التحقيق، قال إن ذلك قد يكون نتيجة تعليمات من الشركة، متابعا: ”القبطان سيستجيب للتحقيقات عاجلا أم أجلا، لأن السفينة محجوز عليها في البحيرات ولن نتركها إلا بعد انتهاء التحقيقات“.

وأكد أن ”الأمور في يد الشركة ويمكنها أن تتسبب في انتهاء الأمر بشكل أسرع من خلال دفع التعويضات، وإذا لم تستجب سيتم الحجز على السفينة لمدة طويلة“.