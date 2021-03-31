مصر.. تخفيضات للسفن العالقة في قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن تقديم تخفيضات على الرسوم لعبور السفن التي كانت عالقة في المجرى الملاحي.

وقال ربيع، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء:“إننا نفكر بتقديم تخفيضات للسفن التي علقت خلال فترة توقف عمل القناة“.

وأضاف ربيع أنه“من الممكن أيضًا عمل تخفيضات لمدة أسبوع بمناسبة عودة الملاحة بالقناة لكل السفن، وهو ما يدرس حاليًا“.

وتابع:“قناة السويس جاذبة، لكن لن نستغل الموقف، والذي يريد أن يذهب عبر طريق بديل لماذا يأتي إلى هنا“.

وحول التحقيقات مع السفينة الجانحة، قال ربيع إن“التحقيقات بدأت، اليوم الأربعاء، واللجنة اطلعت على الوثائق والصندوق الأسود، وكل شيء موجود وسيشاهد، وسيتم تفريغه“،

وأضاف:“سيتم استجواب الأطقم، والتحقق من تنفيذهم لأدوارهم، لأنها حادثة جسيمة ومركبة، والأحوال الجوية ليست وحدها السبب، والخطأ ليس واحدًا“.

وأكد أن السفينة الجانحة متحفظ عليها حاليًا، ولن يسمح لها بالتحرك إلا بعد انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن مدة التحقيقات لن تقل عن أسبوع.