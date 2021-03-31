بعد تأخير دام أربعة أشهر.. البرلمان العراقي يصوت على موازنة 2021‎

تمكن البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، من التصويت على موازنة 2021، وذلك بعد خلافات واسعة بين الكتل السياسية، امتدت على مدار أربعة أشهر.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، إن ”البرلمان صوت على كامل موازنة 2021“.

وبلغت الموازنة أكثر من 100 مليار دولار، بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت استجابة لطلبات بعض الكتل.

وتمكنت الكتل السياسية، خلال الأيام الماضية، من حسم الخلافات مع إقليم كردستان بشأن حصته من الموازنة، وهو خلاف يتكرر سنوياً، وذلك بعد مفاوضات شاقة أجريت على مدار الأشهر الماضية.

جاء ذلك بعد عقد جلسة البرلمان التي امتدت عدة ساعات، بمقاطعة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي؛ بسبب تجاهل مطلبه بإعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار.

ومنذ أيام تحتدم الخلافات بين الكتل السياسية، حيث يطالب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بإعادة سعر صرف الدولار، وإعادة المفصولين من الحشد الشعبي، والحصول على درجات وظيفية، لكن الحوارات الأخيرة أفضت إلى اتفاقات بمنحه بعض تلك المطالب.

وتأجل موعد عقد الجلسة المخصصة للتصويت على الموازنة أكثر من ست مرات خلال الأسابيع الماضية، لمنح الكتل الوقت الكافي للمشاورات.

ومنذ مطلع العام الحالي، يسعى البرلمان إلى التصويت على الموازنة، لكن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون ذلك، فضلًا عن الخلافات مع إقليم كردستان الذي تمكن مؤخرًا من التوصل إلى تفاهم مع الكتل الشيعية بشأن حصته المقررة، عقب مفاوضات شاقة.