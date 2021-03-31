السعودية والعراق يوقعان 5 اتفاقات أثناء زيارة الكاظمي للرياض (فيديو)

أفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن العراق والسعودية وقعا خمسة اتفاقات، اليوم الأربعاء، أثناء زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض.

تغطي الاتفاقات المجالات المالية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإعلام.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السعودية إنه من المتوقع ارتفاع استثمارات المملكة في العراق إلى عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار) من ما يزيد قليلا فحسب على ملياري ريال حاليا.

وقالت الوكالة الرسمية: ”يوجد عدد من الشركات السعودية المستثمرة في العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعدد آخر للتوسع باستثماراتها هناك“.

وأضافت أن الجانب السعودي يتطلع إلى ”استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى عشرة مليارات ريال تقريبا في قطاعات مختلفة“.

وتابعت أن الرياض ”تنظر بإيجابية“ إلى الدعوات العراقية لزيادة الاستثمارات السعودية، لا سيما في مجالات مثل الطاقة وتحلية المياه والصناعات الغذائية.