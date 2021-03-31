للحد من تداعيات "كورونا".. الحكومة الأردنية تقر إجراءات تحفيزية بـ630 مليون دولار

أعلنت الحكومة الأردنية، جملة من الإجراءات التحفيزية، للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة قررت مجموعة إجراءات وبرامج تخفيفية وتحفيزية،بقيمة إجمالية 448 مليون دينار (631 مليون دولار) للمساهمة في الحد من تداعيات الوباء.

وبحسب وكالة الأنبار الرسمية (بترا) فإن الإجراءات تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص، وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام، والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية“.

وقال الخصاونة: إن ”مجلس الوزراء اتخذ -أيضًا- إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام“.

وأشار إلى أن: ”الإجراءات تتضمن رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار“.

وبين أنه: ”سيتم ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار، تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات“.

وذكر رئيس الوزراء الأردني، أن الهدف هو ”الوصول إلى صيف آمن، تفتح فيه القطاعات، ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية قدرات القطاع الصحي“.

وأضاف: ”مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، سنكثف جهود ضبط الأسعار، وأطمئنكم بأن مخزون السلع الإستراتيجية بمستويات آمنة ومريحة، ولن نسمح بأي ممارسة للمغالاة والمضاربة، وسنتدخل بكل السبل والأدوات القانونية“.