محمد بن سلمان: نناقش مع صناديق سيادية في العالم تأسيس صندوق "استثمر في السعودية"‎

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة) يعمل مع صناديق أخرى للثروة السيادية في المنطقة بشأن صندوق يسمى ”استثمر في السعودية“.

وقال الأمير محمد، متحدثا إلى ممثلين للقطاع الخاص في لقاء أذيع على قناة الإخبارية الرسمية، ”إن حجم الصندوق قد يتراوح من 500 مليار ريال (133.32 مليار دولار) إلى تريليون ريال“.

”أرامكو“ و ”سابك“

وفي سياق آخر، قال ولي العهد السعودي؛ إن شركة النفط ”أرامكو“ وشركة البتروكيماويات ”سابك“ ستشكلان 60 في المئة من استثمارات مزمعة بقيمة خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) لشركات من القطاع الخاص السعودي بحلول عام 2030 في ظل برنامج جديد.

وأضاف الأمير محمد أثناء حديثه إلى صحفيين في لقاء صحفي افتراضي، أن ”الحكومة طلبت من الشركات المشاركة في البرنامج خفض توزيعاتها للأرباح من أجل زيادة الإنفاق الرأسمالي“.

وقال ”إن حصص الأرباح لأولئك الذي يملكون أسهما في أرامكو، التي تم إدراجها في البورصة السعودية في 2019، ستبقى مستقرة“. ومازالت الحكومة السعودية تملك 98 في المئة من الشركة.

الانفاق الأكبر

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن ”المملكة ستنفق خلال الـ 10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ 300 سنة الماضية“.

وتابع ”حينما نتكلم عن 27 تريليون ريال في الـ10 سنوات القادمة، فهذا رقم ضخم، يشمل 3 تريليون ريال أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة، و5 تريليون من الشركات الكبرى، و4 تريليون في استراتيجية الاستثمار سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، إضافة إلى ميزانية الحكومة وهي 10 تريليون ريال، وهذه الأموال موجودة“.

وأكد ولي العهد، أن الرقم يشمل 5 تريليون من الاستهلاك الخاص، وهذا الرقم قد يزيد، وقد تكون هناك مبادرات تزيد هذا المبلغ.