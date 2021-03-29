اقتصاد

ميناء الدقم العُماني: بإمكان السفن...
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 18:42 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 20:15 GMT

ميناء الدقم العُماني: بإمكان السفن العالقة في البحر الأحمر التفريغ لدينا

قالت شركة ميناء الدقم العماني، اليوم الإثنين، إنها مستعدة لتقديم خيارات التخزين وإعادة الشحن، وحلول التموين للحاويات وسفن الدحرجة وسائر أنواع السفن الباحثة عن

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المصدر: رويترز

قالت شركة ميناء الدقم العماني، اليوم الإثنين، إنها مستعدة لتقديم خيارات التخزين وإعادة الشحن، وحلول التموين للحاويات وسفن الدحرجة وسائر أنواع السفن الباحثة عن مرفأ مؤقت في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة على موقع ”تويتر“ أن الميناء مستعد لتقديم يد العون من أجل تخفيف الوضع الذي تواجهه شركات الشحن البحري، التي لها سفن عالقة في البحر الأحمر إلى الجنوب من قناة السويس.

وتابعت: ”بوسع تلك السفن استكشاف خيارات تفريغ حاوياتها أو حمولتها في الميناء لأغراض التخزين المؤقت، ومن ثم، وعن طريق سفن إغاثة متخصصة وبأحجام مختلفة، تقرر تصريف تلك الشحنات المتأخرة للتوصيل النهائي إلى نقاط الوجهة.“

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