خبراء: تعويم السفينة الجانحة نجاح للجهود المصرية في إدارة الأزمة

رأى خبراء في الملاحة البحرية، أن تعويم مصر للسفينة البنمية الجانحة بعد أسبوع من عرقلتها لحركة التجارة في محور قناة السويس، يعد إنجازا كبيرا ونجاحا للجهود المصرية، رغم ما تكبدته مصر من أضرار جسيمة وضغوطات، خاصة مع تكرار فشل محاولات تعويمها خلال الفترة الماضية.

وقال عضو لجنة النقل البحري الدولي بدول الكوميسا سابقا، حمدي البرغوثي، إن تعويم السفينة البنمية الناجحة هو نصر كبير لمصر، ورأى أن ”جنوحها منذ البداية يؤكد أن هناك مشكلة وخطأ ما، ولكن يصعب تحديده خاصة وأن الوقت الذي جنحت فيه السفينة بالممر المائي، كانت سرعة الرياح به 40 عقدة يعني حوالي 75 كيلو مترا في الساعة، وهذا أمر في غاية الخطورة لقبطان يقود مركبا طولها 400 متر وارتفاع 65 مترا“.

وأضاف البرغوثي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”كل هذه العوامل التي واجهت السفينة مع العامل الرئيس وهو انعدام الرؤية، أدت لتعطل الدفة وانحراف المركب، وفي هذه الحالة فإن مصر ليس لديها أي تقصير“.

وأشار إلى أن السفينة جنحت في الممر ما يقرب من 9 أمتار في كتلة صخرية، وهو الأمر الذي صعب عمل المهندسين، مضيفا: ”مع ذلك تعاملت إدارة هيئة قناة السويس بحكمة وذكاء مع الأزمة، وكان لديها تكنيك عال أشادت به شريحة كبيرة من الخبراء الدوليين في زيارتهم لمصر مؤخرا لمتابعة عملية التعويم“.

وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس إدارة قناة السويس السابق، وائل قدورة، إن ”نجاح مصر في تعويم السفينة أثبت للعالم قدرتها على تخطي الأزمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الدول طلبوا التدخل لمساعدة مصر في حل الأزمة وقدموا عروضا ضخمة، ولكن هيئة قناة السويس كانت لديها خطة ناجحة منذ البداية“.

وأضاف قدورة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”جنوح السفينة منذ البداية ليس تقصيرا من مصر، فهناك عوامل طبيعية تدخلت أدت لحدوث هذه الأزمة“.

وأشار قدورة إلى أن ”عملية التعويم اعتمدت على ظاهرة المد، حيث تم الاستفادة منها في تحريك مقدمة السفينة بعد إزالة نحو 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال المحيطة بها، والوصول إلى الغاطس الملائم والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترا وتعويمها“.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد سامي، الخبير البحري الدولي، المصريين، بنجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة، مشيدا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمة، وخطة إدارة هيئة قناة السويس في الخروج من كارثة كادت تؤثر على الاقتصاد بسبب توقف حركة الملاحة بالقناة.

وقال سامي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”مصر لم تخفق على الإطلاق منذ البداية، بل بالعكس تعاملت بحنكة عظيمة مع الموقف، فمنذ جنوح السفينة في الكتلة الصخرية، بدأت مصر على الفور اتخاذ كافة الإجراءات الأولية، جاء في مقدمتها الحفاظ على مقدمة السفينة من الغرق، وثانيا محاولة تعويمها في ظل سرعة الرياح القوية والمتقلبة“.

وأضاف أن ”حوادث جنوح السفن أمر طبيعي ويحدث في كل الممرات الملاحية الدولية“، موضحا أن ”قناة السويس تعرضت عام 1997 لجنوح ناقلة بترول بعرض القناة، وتم وقف الملاحة حينها ما يقرب من 3 أيام وعادت الملاحة بشكل طبيعي“.

كما أشار إلى أن ”هيئة قناة السويس كانت تعمل على قدم وساق منذ جنوح السفينة، ووضعت خطة محكمة لتعويم السفينة الجانحة، منها قياس مستمر لقوة تماسك جسم السفينة بعد الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها مع قاع القناة“.

وأكد أن الجزء الثاني الذي اعتمده المهندسون، هو الاستفادة من مزايا القطاع الجنوبي للقناة والمتمثل في ظاهرتي المد والجزر، والتي تصل إلى 6 ساعات لكل منهما، ما ساعد على تحريك السفينة بجانب عمليات السحب بالكراكات.

يذكر أن مصر نالت إشادات عالمية كبيرة في إدارة أزمة السفينة الجانحة التي أوقفت الحركة في قناة السويس منذ أسبوع، حيث وصفت شبكة ”إن بي سي“ الأمريكية، تعويم السفينة التي بحجم ناطحة سحاب بـ“الجهد الكبير“، كما أكدت صحيفة ”نيويورك تايمز“، أن نجاح التعويم رفع الآمال نحو استئناف حركة الملاحة في ممر قناة السويس الملاحي والمهم عالميًا.