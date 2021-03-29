مهاب مميش: السرعة سبب جنوح السفينة بقناة السويس

قال مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، الفريق مهاب مميش، إن سرعة السفينة الجانحة في قناة السويس قبل أسبوع هي السبب الرئيسي وراء جنوحها.

وأضاف خلال مقابلة على شاشة ”ام بي سي مصر“ في برنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن منشآت السفينة من الممكن ان تستقبل هواء ويتم تعبئته بها وهذا يزيد من سرعتها.

وعقب مميش أن مسؤولية جنوح السفينة وأمنها وسلامتها تعود لقائدها، مشيرا إلى أن رأي المرشد استشاري فقط ويمكن عدم الأخذ به، مضيفا أن السفينة دخلت لمنطقة صخرية ورملية بسرعة 12 عقدة.

وشدد مهاب مميش، على أن حل الأزمة سيكون اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير، مبينا أنه توقع هذا الموعد لحل الأزمة بناء على عملية المد والجزر وتزويد المياه في القناة حوالي 60 سنتيمتر وهذا سيساعد على تعويم السفينة.

وأوضح أن هناك تكريك يحدث تحت السفينة وعندما تهبط ستجد مستوى من المياه يسمح لها بالنزول، مردفا أن تغير التيار نتيجة تحول المد الى جز سيتم استغلاله في دفع السفينة مع القاطرات.

وبشأن تفاصيل السيناريو الأخير والخاص بتفريغ الحاويات لتعويم السفينة بدأ العمل في تجهيزه، حيث سيتم تفريغ الحمولة وفقا لما تحتاجه السفينة للتعويم مشيرا إلى أن الشركة الخاصة بالسفينة تعاقدت مع ونش عائم سيصل خلال 24 ساعة للمساعدة في عملية التفريغ.

وعقب بأنه سيتم تأجير مركب للمساعدة في تفريغ السفينة لسفينة أخرى يمكنها السير بعد ذلك بالبضاعة المحملة وتوصيلها مشيرا الى أن الونش سيصل على ”بودي“ وبدأت عمليات اللحامات وهذا سيستغرق وقتا من 48 وحتى 72 ساعة تكون جميع المعدات موجودة لعملية التفريغ.