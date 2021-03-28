قاطرة هولندية عملاقة تصل قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة

كشف مصدر بهيئة قناة السويس، عن وصول قاطرة هولندية من أكبر القاطرات في العالم للمشاركة في عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأشار المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن القاطرة الهولندية ”ALP GUARD“ التي وصلت حاليًا، إلى مكان السفينة الجانحة، بقوة شد 285 طن.

ولفت إلى أنه يجري العمل تمهيداً لاستغلال ارتفاع المد خلال الساعات القليلة المقبلة، في تنفيذ عملية تعويم جديدة للسفينة، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلا وأملا كبيرين، بأن تنجح المهمة هذه المرة.

ونوه بأن هناك حرص كبير على استغلال كل الإمكانيات الممكنة لتعويم السفينة، وعدم اللجوء إلى السيناريو الثالث، وهو تخفيف الحمولة؛ لأن فيه صعوبات ومعدل خطورة عال، بالإضافة إلى أنه بحاجة إلى وقت أطول.

وفي وقت سابق قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن العمل جارٍ على توسيع نطاق ”التكريك“ والحفر بمنطقة مقدمة سفينة الحاويات البنمية العملاقة ”إيفر غيفن“.

وبين في بيان أن أعمال ”التكريك“ جارية لإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة للوصول إلى عمق 18 مترًا لتسهيل عملية التعويم، وذلك عبر ”التكريك“ بواسطة الكراكة ”مشهور“.

وأوضح ربيع، أن الحفارات الأرضية ذات الذراع الطويلة والمحمولة على ”بنتون“، تعمل في ذات الوقت على توسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلي في المنطقة بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة ”مشهور“، لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة، التي تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لا تقل عن 10 أمتار.

وأكد أن مسح الأعماق، وقياسها، يتمّان بصورة دورية من خلال أنظمة متخصصة للمساحة البحرية لقياس الأعماق باستخدام الموجات فوق الصوتية ”أحادي الأشعة أو متعدد الأشعة“ من خلال فريق المساحة والبرامج التابع لإدارة الكراكات.

وتتعد مهام الحفارات الأرضية لتشمل الحفر أمام مقدمة السفينة من جهة الأرض، وتعميق وتوسيع مسطح مائي داخل الأرض لتسهيل سحب السفينة، إضافة إلى إزالة الآثار الناجمة عن الحادث في ”تكسيات“ وستائر القناة، وتحريك نواتج الحفر.