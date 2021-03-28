السعودية تستلهم النخلة لتكون شعارا لبرنامج صناعي حكومي طموح

كشفت السعودية، اليوم الأحد، عن شعار جديد سيرافق جميع المنتجات المصنوعة في المملكة، ضمن برنامج حكومي طموح يحمل اسم ”صُنع في السعودية“، ويستلهم النخلة التي تعد أشهر أشجار البلاد، شعارا له.

وأطلق وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، برنامج ”صُنع في السعودية“ في احتفالية افتراضية وسط احتفاء واسع من قبل وزراء الحكومة ومسؤوليها، حيث يعول قادة الرياض على البرنامج في تنويع مصادر الدخل بعد عقود من الاعتماد على مبيعات النفط.

واختار القائمون على البرنامج، شعارا بسيطا باللونين الأبيض والأخضر، يضم نخلة كُتب تحتها باللغة الإنكليزية، ”صناعة سعودية“، ليكون هوية موحّدة للمنتجات والخدمات السعودية التي سيتم الترويج لها وتسويقها محليا وعالميا.

وأقامت وزارة الصناعة السعودية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معسكرا لتصميم هوية برنامج ”صُنع في السعودية“، شارك فيه 9 مصممين ومصممات سعوديين اختيروا من بين 400 مشارك، قبل أن يتم اختيار شعار النخلة بشكل نهائي.

ويقدم البرنامج للشركات الأعضاء فيه فرصا لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة ”صُنِعَ في السعودية“، في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته.

وتستهدف الرياض من مشروعها التنموي العملاق (رؤية 2030)، تعزيز مكانة المنتج السعودي، لتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وزيادة إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

وقال الوزير الخريف خلال إطلاق البرنامج: إنه ”يهدف إلى تعزيز ثقافة الولاء للمنتج الوطني، حيث تم تصميم البرنامج بناء على دراسة لتجارب عدد من الدول التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، بحثّ مواطنيها وغرس روح الولاء للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية؛ الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات“.