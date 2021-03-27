شركة شحن حاويات: سيتم تحويل بعض السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح

قالت مجموعة شحن الحاويات ”سي.إم.أيه سي.جيه.إم“، اليوم السبت، إنها قررت تحويل مسار بعض السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح؛ بسبب تعليق حركة المرور في قناة السويس.

وأوضحت الشركة التي مقرها فرنسا، في تحديث على الإنترنت، أنه ”سيتم مبدئيا تحويل مسار سفينتين“، مضيفة أنها ”تدرس أيضًا طرقًا بحرية أو سككا حديدية أو جوية بديلة للبضائع، التي لم يتم تحميلها بعد“.

يذكر أن حركة التجارة العالمية تعطلت بسبب أزمة جنوح سفينة عملاقة في قناة السويس، ولاقى الحدث اهتماما عالميا واسعا؛ كونها الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، وتسببت في عرقلة حركة النقل البحري العالمي.