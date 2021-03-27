تقرير: الهروب الجماعي لرؤوس الأموال وهجرة الأدمغة ينهكان الاقتصاد الإيراني

أكد تقرير نشره موقع ”لا تريبون“ الفرنسي الجمعة أن إيران تشهد هروبا جماعيا لرؤوس الأموال في غياب مناخ من الحرية وعدم الاستقرار، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.

وأعلن البرلمان الإيراني رسمياً أن 60 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من 160 مليار دولار غادرت البلاد في السنوات الثماني الماضية.

وبحسب رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خنساري، فإن 100 مليار دولار غادرت إيران خلال 24 شهرا. ولم يقدم الخنساري أي تفاصيل لكنه أوضح أن البيانات ”موثقة“ وأن هذا الجزء منها تم ضخه في العقارات في البلدان المجاورة، ومنها إيران والإمارات وجورجيا، وفق ما ذكره التقرير.

وفي يونيو / حزيران 2019 تحدث مركز البحوث البرلمانية الإيرانية عن تدفق رأس مال يزيد عن 59 مليار دولار من إيران في عامي 2017 و2018، مشيرا إلى أن هروب رأس المال يعود أولاً وقبل كل شيء إلى عدم الاستقرار السياسي في ذلك البلد.

ويشير التقرير إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية ضد السلطة في إيران، أدت إلى تكثيف هروب رأس المال، حيث يتجه المستثمرون الإيرانيون الآن إلى شراء عقارات في بريطانيا وكندا وتركيا، مضيفا أنه ”في ديسمبر / كانون الأول اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران، ويتضح من شعارات المحتجين أنهم غاضبون من الفساد المستشري والمشاكل الاقتصادية والسلطة الدينية“.

ووفق التقرير فإن ”عدم الاستقرار الاقتصادي مشابه للأسباب التي تجعل الأثرياء الروس يشترون عقارات في الخارج، ويبدو أن الدول الأكثر جاذبية لهذه الاستثمارات من الإيرانيين الأثرياء هي بريطانيا العظمى وكندا وتركيا“.

ووفقا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نُشر في يونيو / حزيران الماضي، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي في إيران في عام 2019 بنسبة 36.5٪ عن العام السابق، وتراجع إلى مستوى 1.5 مليار دولار، وهو أدنى رقم منذ 17 عاما.

وفي عام 2019 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا 1.540 مليار دولار، بنمو 3٪ مقارنة بعام 2018، وفي ذلك العام جذبت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من عشرة أضعاف الاستثمار الأجنبي من إيران، وتركيا خمس مرات أكثر، والسعودية ثلاث مرات، والعراق وعمان ضعف ذلك، بحسب التقرير.

ويقول عالم الاجتماع ماجد أبهاري إن ”هجرة العقول في السنوات الأخيرة أضرت بالاقتصاد الإيراني 300 مرة أكثر من الحرب العراقية الإيرانية“.

ومن جانبه قدر عبد الخالق، الخبير بالبنك الدولي أن استنزاف الأدمغة يكلف إيران ضعف مبلغ عائداتها النفطية.

ويتابع قائلاً ”في الدول المتقدمة يتم استثمار رأس المال في صناعات مختلفة والأدمغة التي تقف وراءه، في اليابان يتم استثمار 80٪ من الأموال في المهارات التعليمية والبحثية و 20٪ في المعدات الصناعية، وقد اختار 60٪ إلى 80٪ من الفائزين في مختلف المسابقات الدولية عدم العودة إلى إيران أمام وعود الجامعات الأجنبية من حيث وسائل الدراسة والتمويل“.

ويتابع التقرير أنه ”في إشارة إلى هجرة الأدمغة الإيرانية المنتشرة والمتنامية كتبت صحيفة ”أرمان“ الرسمية في 21 كانون الثاني / يناير 2021: ”تُظهر الأرقام العالمية أن غالبية المهاجرين الإيرانيين متعلمون وماهرون، وقد تضاعفت هذه الأرقام بين عامي 2011 و 2020 وزادت هجرة النخبة إلى الطبقات الدنيا في السنوات الأخيرة والآن ينتظر آلاف الإيرانيين مصيرهم في معسكرات أو سجون في دول أخرى“.

وفي مقابلة مع هذه الصحيفة قال عالم الاجتماع ماجد أبهاري إن هناك خيبة أمل تصيب خريجي الجامعات، معتبرا أن ”آبار النفط والغاز الطبيعي والتربة الباطنية ليست العاصمة الرئيسية للبلد بل هي العقول الشابة والمواهب الشابة“.