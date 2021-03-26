قناة السويس.. بدء مناورات القطر لتعويم السفينة الجانحة وتوقع عودة الملاحة السبت

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مساء الجمعة، بدء مناورات القطْر لتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة ”EVER GIVEN“ الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وقال ربيع، إنه بدأت، مساء الجمعة، مناورات القطْر للسفينة الجانحة من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة ”بركة ١“، والقاطرة ”عزت عادل“، وذلك بعد انتهاء أعمال التجريف في منطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة ”مشهور“.

وأوضح أن“مناورات القطْر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح، والمد والجذر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها، وإجراءاتها، ومحاولاتها المتعددة، وفقًا لمواضع واختبارات الشد“.

وكانت مصادر في الهيئة أكدت نجاح تعويم السفينة الجانحة بشكل جزئي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد الانتهاء من عمليات التجريف.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، يوم الجمعة، أنه“تمت خلخلة الجزء الأمامي من السفينة من الرمال بشكل كامل، وأصبح مغمورًا في المياه“.

وأشارت إلى أن“محركات السفينة الجانحة تعمل بشكل جيد“، لافتة إلى أنه“من المتوقع الانتهاء من عملية التعويم بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة“.

وانتهت عمليات التجريف الخاصة التي تشرف عليها قناة السويس، في مقدمة السفينة الجانحة في القناة، في النقطة 151 ترقيم، بعد إزالة وتجريف 20 ألف متر مكعب من الرمال، حيث بدأت عمليات التعويم من خلال القاطرة ”بركة 1″، والقاطرة ”عزت عادل“.