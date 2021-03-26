اقتصاد

قناة السويس.. بدء مناورات القطر لتع...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 19:37 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 21:50 GMT

قناة السويس.. بدء مناورات القطر لتعويم السفينة الجانحة وتوقع عودة الملاحة السبت

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مساء الجمعة، بدء مناورات القطْر لتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN" الجانحة بالكيلو متر

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المصدر: محمود قاروم وجهاد جمال – إرم نيوز

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مساء الجمعة، بدء مناورات القطْر لتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة ”EVER GIVEN“ الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وقال ربيع، إنه بدأت، مساء الجمعة، مناورات القطْر للسفينة الجانحة من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة ”بركة ١“، والقاطرة ”عزت عادل“، وذلك بعد انتهاء أعمال التجريف في منطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة ”مشهور“.

وأوضح أن“مناورات القطْر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح، والمد والجذر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها، وإجراءاتها، ومحاولاتها المتعددة، وفقًا لمواضع واختبارات الشد“.

وكانت مصادر في الهيئة أكدت نجاح تعويم السفينة الجانحة بشكل جزئي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد الانتهاء من عمليات التجريف.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، يوم الجمعة، أنه“تمت خلخلة الجزء الأمامي من السفينة من الرمال بشكل كامل، وأصبح مغمورًا في المياه“.

وأشارت إلى أن“محركات السفينة الجانحة تعمل بشكل جيد“، لافتة إلى أنه“من المتوقع الانتهاء من عملية التعويم بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة“.

وانتهت عمليات التجريف الخاصة التي تشرف عليها قناة السويس، في مقدمة السفينة الجانحة في القناة، في النقطة 151 ترقيم، بعد إزالة وتجريف 20 ألف متر مكعب من الرمال، حيث بدأت عمليات التعويم من خلال القاطرة ”بركة 1″، والقاطرة ”عزت عادل“.

إلى ذلك، كشف مصدر آخر في القناة، أنه من المتوقع عودة الملاحة من جديد، صباح يوم غدٍ السبت، بعد توقفها لمدة 4 أيام إثر الحادثة.
وقال المصدر، إن“الأمر يتوقف حاليًا على نجاح عملية التعويم الكامل للسفينة الجانحة، وهو المتوقع بشكل كبير، بعد نجاح التحريك الجزئي لها“.
وأضاف أن“العمل جارٍ على قدم وساق في سبيل تعويم السفينة، والعمل على عودة الملاحة في القناة في أسرع وقت“.
وأشار إلى أن القناة ستعمل ساعات إضافية فور عودة الملاحة لتسريع عملية المرور، والانتهاء من تكدس السفن الموجود في الاتجاهين الشمالي والجنوبي.

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