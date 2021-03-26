وكالة: الصين توقع اتفاقية شراكة اقتصادية طويلة الأمد مع إيران السبت

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيوقع الاتفاقية طويلة الأمد للتعاون بين بكين وطهران لمدة 25 عاما.

وأضافت الوكالة أن ”اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إيران والصين التي تمتد إلى 25 عاما سيتم التوقيع عليها يوم غدٍ السبت بين البلدين“.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الصيني سيلتقي علي لاريجاني مستشار المرشد علي خامنئي، باعتباره المفاوض الرئيسي في إبرام الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين“.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصل العاصمة طهران قادما من الرياض، في زيارة تستمر يومين ضمن جولته الآسيوية التي تشمل السعودية وتركيا والإمارات والبحرين وعُمان.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الصيني الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين آخرين في طهران.

وتصدرت أنباء وثيقة تعاون طويل الأمد بين إيران والصين عناوين الصحف في العام الماضي، وتعرضت للكثير من الانتقادات، فيما أشار بعض السياسيين الإيرانيين إلى أن طهران قدمت الكثير من التنازلات للصين في وضع تواجه فيه إيران عقوبات أمريكية.

وأجرت الصين وإيران، العام الماضي، مشاورات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية وأمنية تمتد إلى 25 عاما، تمهد الطريق أمام تدفق مليارات الدولارات عبر استثمار صيني داخل إيران.

وقدرت وسائل إعلام إيرانية قيمتها بـ400 مليار دولار، للاستثمار في أجزاء من الصناعات الإيرانية، بما في ذلك النفط والغاز والشحن والسكك الحديدية والطرق البرية والجوية.

وفي أواخر حزيران/يونيو الماضي، حذر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من هذه الاتفاقية التي وصفها بـ“السرية“.

وأضاف أن ”أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية تتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعتبر غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية“.