انتهاء أعمال إزالة الرمال من محيط السفينة الجانحة بقناة السويس تمهيدا لتعويمها

كشف مصدر بهيئة قناة السويس، عن آخر التطورات بشأن عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي منذ يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبب في توقف حركة المرور بالقناة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إلى ”انتهاء أعمال إزالة الرمال من محيط السفينة، الذي يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب، من أجل تعويمها“.

وقال المصدر: ”ستجري خلال الساعات المقبلة محاولات شد السفينة الجانحة، وذلك بوساطة قاطرتين.. أعمال التكريك في المحيط ومن أسفل، تمت وفقًا لأعلى معايير الأمان البحري“.

وأضاف: ”أثناء عملية التكريك تراعى عدة محددات أبرزها طبيعة التربة، والمسافة الآمنة بين الكراكات والسفينة؛ حتى لا تحدث أي أضرار تؤثر على السفينة وتؤدي إلى عطل أكبر“.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان اليوم الجمعة، إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة، التي تعطل حركة الملاحة منذ ثلاثة أيام.

وأضافت: ”تثمن هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة، التي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين“.

في غضون ذلك، نفت شركة ”شوي كيسن“ اليابانية، التي تمتلك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس، اليوم الجمعة، التقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء غد.

وذكرت متحدثة باسم الشركة، أن عملية إعادة التعويم جارية، لكن الشركة لا تعرف متى ستنجح هذه الجهود، مضيفة: ”ليس لدينا تقدير لموعد نجاح المهمة“.