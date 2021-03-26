السودان يزداد قربا من تخفيف عبء الدين بقرض أمريكي لتسوية متأخرات البنك الدولي

أعلن البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، ما يُقرب البلد الأفريقي المثقل بالدين من حزمة دولية لتخفيف عبء الدين تشتد حاجته إليها.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

وسداد السودان للمتأخرات أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن تسوية المتأخرات يتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.

وأضاف إبراهيم: ”ممتنون للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية التسوية، التي تدعم أيضا مسعانا صوب تخفيف شامل لعبء الدين“.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته ”بالبرنامج الاقتصادي القوي“ الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية.