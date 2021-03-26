تركيا تعلن استعدادها للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

قال وزير النقل التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو اليوم الجمعة إن من الممكن أن ترسل تركيا سفينتها نانه خاتون للمساعدة في حل توقف حركة الملاحة بقناة السويس، ضمن محاولات تبذلها أنقرة في الآونة الأخيرة لإصلاح علاقاتها المتوترة مع مصر بعد سنوات من العداء.

وتوقفت الملاحة في واحد من أشد ممرات الشحن ازدحامًا في العالم منذ يوم الثلاثاء بسبب سفينة الحاويات إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر. وربما تستغرق جهود تعويمها أسابيع.

وقال قرة إسماعيل أوغلو لقناة إن.تي.في: ”لقد نقلنا عرضنا لمساعدة إخواننا المصريين، وإذا وصلنا رد إيجابي منهم، فإن سفينتنا نانه خاتون واحدة من بين السفن القليلة في العالم التي يمكنها القيام بأعمال من هذا النوع“. وأضاف أن أنقرة لم تتلق ردا بعد لكنها على أهبة الاستعداد للتحرك.

وقالت تركيا هذا الشهر إنها استأنفت الاتصالات مع مصر. وشاب التوتر العلاقات بين البلدين منذ أطاح الجيش المصري برئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين كان مقربا من الرئيس رجب طيب أردوغان في 2013.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت تركيا من قنوات المعارضة التلفزيونية المصرية العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للقاهرة، في أول خطوة ملموسة من جانب أنقرة لتلطيف الأجواء.