اقتصاد

تركيا تعلن استعدادها للمساعدة في تع...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 9:43 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 11:45 GMT

تركيا تعلن استعدادها للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

قال وزير النقل التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو اليوم الجمعة إن من الممكن أن ترسل تركيا سفينتها نانه خاتون للمساعدة في حل توقف حركة الملاحة بقناة السويس، ضمن

+A -A
المصدر: رويترز

قال وزير النقل التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو اليوم الجمعة إن من الممكن أن ترسل تركيا سفينتها نانه خاتون للمساعدة في حل توقف حركة الملاحة بقناة السويس، ضمن محاولات تبذلها أنقرة في الآونة الأخيرة لإصلاح علاقاتها المتوترة مع مصر بعد سنوات من العداء.

2021-03-erv_nene_hatun_kegm_denizhaberajansi_4

وتوقفت الملاحة في واحد من أشد ممرات الشحن ازدحامًا في العالم منذ يوم الثلاثاء بسبب سفينة الحاويات إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر. وربما تستغرق جهود تعويمها أسابيع.

وقال قرة إسماعيل أوغلو لقناة إن.تي.في: ”لقد نقلنا عرضنا لمساعدة إخواننا المصريين، وإذا وصلنا رد إيجابي منهم، فإن سفينتنا نانه خاتون واحدة من بين السفن القليلة في العالم التي يمكنها القيام بأعمال من هذا النوع“. وأضاف أن أنقرة لم تتلق ردا بعد لكنها على أهبة الاستعداد للتحرك.

وقالت تركيا هذا الشهر إنها استأنفت الاتصالات مع مصر. وشاب التوتر العلاقات بين البلدين منذ أطاح الجيش المصري برئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين كان مقربا من الرئيس رجب طيب أردوغان في 2013.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت تركيا من قنوات المعارضة التلفزيونية المصرية العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للقاهرة، في أول خطوة ملموسة من جانب أنقرة لتلطيف الأجواء.

 

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play