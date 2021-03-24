تقرير: جائحة كورونا ضاعفت معدل الفقر 7 مرات في المغرب

قالت المندوبة السامية للتخطيط في المغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، إن جائحة كورونا تسببت في مضاعفة معدل الفقر 7 مرات على صعيد البلاد، حيث انتقل من1.7 % قبل هذه الأزمة إلى 11.7 % خلال الحجر الصحي.

وكشفت المندوبة، في بحث رسمي لها حول تطور مستوى معيشة الأسر المغربية وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية، أن هذه الأزمة الصحية أثرت على الوسط الحضري بشكل كبير، إذ تضاعف فيه معدل الفقر 14 مرة، مقابل 5 مرات بالوسط القروي.

ووفق البحث الذي اطلع موقع ”إرم نيوز“ على نسخة منه، تضاعف أيضاً معدل الهشاشة بأكثر من مرتين، حيث انتقل من 7.3 % قبل الحجر الصحي إلى 16.7 % أثناء الحجر الصحي.

وفي ظل هذه الظروف، بينت المندوبة السامية للتخطيط، أن الفوارق الاجتماعية تدهورت وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعياً 42 %، بحيث سجل مؤشر الفوارق ”جيني“ 44.4 % خلال الحجر الصحي مقابل 38.5 % قبل الحجر الصحي.

وأوضحت المندوبة أن هذه المضاعفات السلبية لوباء كوفيد-19 على المستوى المعيشي للأسر، ”تستدعي من المغرب مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة؛ بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية؛ بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة“.

وشدد البحث على أن المساعدات الحكومية خفّضت من انتشار الفقر بـ9 نقاط مئوية، والهشاشة بمقدار 8 نقاط، والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط.