مبادلة: الإمارات وبريطانيا تطلقان شراكة في الاستثمار السيادي بمليار جنيه إسترليني

قالت شركة مبادلة للاستثمار، إن الإمارات وبريطانيا تطلقان شراكة في الاستثمار السيادي بقيمة مبدئية تبلغ مليار جنيه إسترليني في علوم الحياة، والالتزام المشترك بمليار جنيه إسترليني مبدئيا لقطاعات مهمة للنمو الاقتصادي.

وستستثمر مبادلة 800 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، لدعم الجيل القادم من شركات علوم الحياة البريطانية والاقتصاد بوجه عام.

وبينت مبادلة للاستثمار، أن الاتفاق هو الأول من نوعه للمملكة المتحدة وسيعزز الوظائف والنمو والروابط الدولية عبر المكتب الجديد للاستثمار.

وستمثل الشراكة في الاستثمار السيادي بين الإمارات وبريطانيا، إطار عمل منسق للاستثمار لتنمية علاقة تركز على المستقبل بين البلدين، وتقود التعافي الاقتصادي والوظائف والنمو.