أبرز بنود مشروع الموازنة الليبية الموحدة لعام 2021

خصصت الموازنة الليبية لعام 2021، ثُلث إجمالي المبلغ الممنوح لمشاريع التنمية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بهدف المساعدة في إعادة تأهيل القطاع النفطي، وتعزيز خطط زيادة الإنتاج.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية إنها اطلعت على نسخة من مشروع الموازنة الأولى من الحكومة الموحدة في البلاد، كما أقرها مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي، وفيها خصص للمؤسسة الوطنية للنفط 7 مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، وتعادل تقريبًا ثلث الإجمالي الممنوح لمشاريع التنمية في مشروع الموازنة.

وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل هذا العام، وإلى 1.6 مليون في غضون عامين.

وبحسب مسودة موازنة 2021 فإن الإيرادات النفطية السنوية تقدر بـ 89.3 مليار دينار (19.8 مليار دولار) تمثل 80٪ من إجمالي الموارد. وقد بُني هذا الرقم اعتمادًا على صادرات 1.1 مليون برميل يوميًا بسعر 60 دولارًا للبرميل، وهي نفس أسعار اليوم تقريبًا.

وتُظهر أرقام موازنة أول حكومة موحدة منذ حوالي7 سنوات، أن إجمالي الإيرادات سيصل 111.11 مليار دينار (24.6 مليار دولار) فيما يبلغ الإنفاق الإجمالي للموازنة 96.2 (21.3 مليار دولار) مليار دينار .

وتتوزع أبواب الإنفاق بحوالي 33 مليار دينار (7.3 مليار دولار) تُخصص لرواتب الدولة، يليها الدعم بحوالي 23.6 مليار دينار (5.2 مليار دولار)، فيما يقدر الإنفاق على مشاريع الكهرباء بنحو 4.5 مليار دينار (مليار دولار).