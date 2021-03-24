بـ10 مليارات دولار.. وزير الاستثمار السوداني يكشف تفاصيل صندوق الاستثمار الخليجي في بلاده (فيديو إرم)

كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الهادي محمد إبراهيم، تفاصيل صندوق الاستثمار الخليجي الذي أعلن عنه أخيرًا عقب زيارة أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السعودية.

وقال الوزير السوداني، في مقابلة خاصة مع إرم نيوز: ”تم إنشاء صندوق استثمار برأس مال سعودي بلغ 3 مليارات دولار، ورأس مال إماراتي بـ 3 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار من بقية دول الخليج بمجموع 10 مليارات دولار“.

وأوضح أن ”الصندوق متاح للاستثمار في السودان بمشاريع جادة فيها علاقات واضحة استثمارية في مجالات توفر الأمن الغذائي للعالم العربي، وكذلك مشروعات الطاقة، ومشروعات زراعية إنتاجية يحتاجها العالم العربي“.

وأشار إلى أنه ”تجرى الآن مناقشة مذكرات تفاهم في مشروعات كبيرة ستحصل في الأيام القادمة، الإعداد لها حارٍ في الوزارات المعنية؛ لأن وزارة الاستثمار هي جهة منظمة“.

إمكانيات هائلة

وفي معرض حديثه عن الفرص التي يمكن أن توفرها الخرطوم للمستثمرين الخارجيين، لفت الوزير إلى أن السودان لديه إمكانيات هائلة.

وقال: ”مثال البحر الأحمر وحده إذا تم استثماره بصورة جيدة وممتازة يكفي لأن يكون الناتج المحلي للسودان من الأفضل من بين اقتصاديات العالم، فطول الساحل في البحر الأحمر يبلغ حوالي 800 كم، ومن الممكن أن ننجز موانئ تجارية لدول مغلقة مثل تشاد وأفريقيا الوسطى حتى تكون الدول القريبة منا مثل جنوب السودان والكونغو وأوغندا وغيرها لها موانئ كبيرة جدًا إذا كان لنا بنية تحتية كبيرة“.

وفي إشارة للثروة الزراعية بإقليم دارفور، أضاف: ”يمكن الآن أن نستثمر في منطقة مثل جنوب دارفور، فمن هناك يمكن أن تصل إلى مصر أو السعودية في ثلاث أو أربع ساعات، أبعد نقطة لنا في الدول المجاورة لا تتجاوز 4 أو 5 ساعات من الطيران، تصور لو هذه الدول حولنا استوردت هذه الأشياء من الأرجنتين أو أستراليا أو الدول البعيدة كم من الأيام والساعات تحتاج“.

مؤتمر باريس

ولفت الوزير إلى استعدادات بلاده لمؤتمر باريس الاقتصادي، الذي من المقرر أن يعقد في العاصمة الفرنسية منتصف مايو المقبل، بحضور 40 دولة بينها الولايات المتحدة والصين وبريطانيا.

وذكر الهادي إبراهيم أن المؤتمر ينعقد في يومين، اليوم الأول مخصص للسودان والثاني لدول أفريقيا عامة، وسيخاطب فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله الحمدوك الحاضرين؛ ليؤكدا جاهزية الشراكة والاستعداد للمضي قدما لاستكمال الفترة الانتقالية إلى جانب اعتماد خطاب واضح بأنّ السودان أصبح مؤهلا تماما الآن لخلق شراكات قوية للتعاون والتبادل التجاري والتبادل الاقتصادي.

وأوضح أن الخرطوم ستناقش في الجلسة الأولى مع الدول المقرضة للسودان، مسألة المديونية، في مسعاها للإعفاء من الديون.