اقتصاد

الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 6:36 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 7:05 GMT

الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن استثمار 10 مليارات دولار في هيئة الاستثمار الإندونيسية جاء تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وستركز الاستثمارات على قطاعات إستراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة، التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

ويهدف الصندوق السيادي الإندونيسي إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية تدعم التنمية الوطنية في إندونيسيا من بينها تطوير البنية التحتية وتشييد العاصمة الجديدة في كالمنتان.

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