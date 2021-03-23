المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

أعلن المغرب، مساء الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين العاملين بالقطاع الخاص، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير المجال التكنولوجي بين الرباط وتل أبيب.

ووقع الاتفاقية، خلال لقاء افتراضي، كل من شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر رئيس هيئة المشغلين، وأرباب الأعمال الإسرائيلية وجمعية مصنعي إسرائيل، إضافة إلى يوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية.

وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية، إن هذه الشراكة تهدف إلى ”إقامة حوار مفتوح ودائم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة الإسرائيلية للمشغلين وأرباب الأعمال، اللذين سيعملان سويا على توحيد جهودهما لخلق نوع من التآزر والانسجام القوي بين مجتمعات الأعمال المعنية الفاعلة في القطاعات الرئيسية، وإرساء فضاء لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها قطاع الاستيراد والتصدير والبحث والتنمية والابتكار والتكنولوجيا“.

وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح صحافي، إن هذه الاتفاقية ”تشكل خطوة جديدة نحو شراكة قوية دائمة قادرة على تحقيق تآزر بين المقاولات المغربية والإسرائيلية“، مشيرا إلى أن ”إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل تفتح آفاقا اقتصادية واعدة“.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية وجمعية مصنعي إسرائيل، عن ”سعادته لإرساء هذه الشراكة الاستراتيجية التي تندرج في سياق استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل والمغرب بعد انقطاع دام 15 سنة“.

وقرر الطرفان، في إطار هذه الاتفاقية الاستراتيجية، إنشاء مجلس أعمال ثنائي من أجل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية، وتنظيم لقاءات الأعمال، وإنشاء ”مقاولات“ مغربية في إسرائيل وأخرى إسرائيلية في المغرب.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وتؤكد الرباط أن لديها رغبة قوية لتطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.