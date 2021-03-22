رئيس مصر للطيران: ندرس الاستحواذ على العمليات بين القاهرة و"تل أبيب"

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، رشدي زكريا، أنه يدرس الاستحواذ على رحلات الطيران بين القاهرة و“تل أبيب“ نت شرمى سيناء التابعة لها.

وأضاف زكريا، خلال قمة العرب للطيران، في نسختها الثامنة بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية، اليوم الإثنين أن شركته تجري محادثات مع الخطوط السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل للتوسع في أفريقيا.

ولفت إلى أن هناك مشروعا مشتركا جديدا في غانا، سيبدأ بأربع طائرات ”بوينج 737″، في غضون شهرين، وسيطلق عليه على الأرجح تسمية ”إير غانا“.

وأكد أن الشركة لم تسرح موظفين أو تخفض الرواتب نتيجة الجائحة، ومشددا على الحاجة إلى مساعدة حكومية لسداد قروض ورسوم تأجير طائرات.

وعلى صعيد الحاجة للمساعدات الحكومية، أشار زكريا إلى أن الشركة حصلت على 5 مليارات جنيه من الحكومة، لافتا إلى أنها من المتوقع أن تطلب من الحكومة 5-7 مليارات جنيه هذا العام.