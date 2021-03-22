الإمارات تطلق إستراتيجية صناعية جديدة لرفع مشاركة القطاع الخاص (صور وفيديو)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق إستراتيجية صناعية جديدة للإمارات، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم(81,677 مليار دولار) خلال عشرة الأعوام المقبلة، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال في تغريدة عبر تويتر، ”أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn.. إستراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال عشرة الأعوام المقبلة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا“.

أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn..استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة …تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا pic.twitter.com/ecOSZQpczw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2021

وأضاف الشيخ محمد: ”هدفنا من الإستراتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات المقبلة.. كما تتضمن الإستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليارا إلى 57 مليار درهم خلال السنوات المقبلة“.

هدفنا من الاسترتيجية دعم تأسيس ١٣٥٠٠ شركة صناعية خلال السنوات القادمة … كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من ٢١ مليار إلى ٥٧ مليار درهم خلال السنوات القادمة .. pic.twitter.com/61hToRWpVD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2021

وتابع قائلا: ”كما أطلقنا اليوم -أيضا- الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية.. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالميا.. وترسيخ تنافسيتها صناعيا“.

كما أطلقنا اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الاعلامية .. وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية.. وتعزيز تسويقها عالميا .. وترسيخ تنافسيتها صناعياً .. pic.twitter.com/A8Farttdp2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2021

من جهته، علق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على الحدث قائلا: ”إستراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجا وطنيا شاملا للنمو الاقتصادي المستدام.. لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا.. ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة وتكاملها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها“.