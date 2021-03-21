مسؤول يتوقع انهيارا غير مسبوق للريال الإيراني هذا العام

توقع عضو مجلس غرفة تجارة طهران، أفشين كلاهي، مساء الأحد، أن تسجل العملة الإيرانية (الريال) انهياراً غير مسبوق في العام الإيراني الجديد الذي بدأ في 21 من مارس/آذار الجاري.

وقال أفشين كلاهي، في حديث لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إنه بسبب عدم وجود علاقة منطقية لإيران مع دول العالم، فإنه من المتوقع أن تسجل العملة الإيرانية انهياراً غير مسبوق فيما تشهد البلاد ارتفاع نسبة التضخم.

وأضاف ”سيصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى قيمة 350 ألف ريال إيراني، فيما تكون نسبة التضخم 65 بالمئة“، لافتا إلى أنه ”من المؤسف أن الوضع الاقتصادي في إيران لا يمكن التنبؤ به“.

وتابع المسؤول الإيراني ”إذا تم التوصل إلى اتفاقيات دولية وأقيمت علاقات أفضل، فقد يكون العام الإيراني الجديد عاما أفضل بكثير بالنسبة لاقتصاد البلاد والأعمال التجارية“.

وأشار إلى أنه ”خلال السنوات القليلة الماضية، واجهنا الكثير من الانتكاسات، وسوف يستغرق الأمر وقتا للعودة إلى ما كنا عليه عام 2016 أو 2017 (بعد إبرام الاتفاق النووي ورفع العقوبات)“.

وعند انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018 وتشديد العقوبات، سجلت العملة أقوى انهيار لها حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 320 ألف ريال إيراني.

وبعد ذلك تدخلت السلطات الإيرانية (القضائية والأمنية) عبر سلسلة من الاعتقالات والمحاكم وقامت بخفض سعر الصرف، ويبلغ الدولار الواحد حالياً 240 ألف ريال.

وبلغت صادرات النفط الإيرانية 2.5 مليون برميل يوميا قبل عودة العقوبات الأمريكية، وانخفضت إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.