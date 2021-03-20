البرلمان العراقي يفرض ضرائب على الوقود والمشروبات الكحولية في موازنة 2021

كشفت مسودة موازنة عام 2021، فرض البرلمان العراقي ضرائب جديدة شملت عدة مجالات أبرزها المشروبات الكحولية والوقود المستورد.

وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية، فرض ضريبة 100% على التبغ والسجائر، و200 % على المشروبات الكحولية والروحية.

كما فرضت ضريبة بنسبة 15% على الوقود المستورد، و20% على خدمة تعبئة الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسة حاسمة للتصويت على الموازنة المالية، بعد إخفاق عقدها مساء أمس.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الموازنة المالية، حيث تتمسك تلك الأحزاب بجملة مطالب تخص المحافظات التي تنشط فيها، أو توجهاتها السياسية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يسعى البرلمان إلى التصويت على الموازنة، لكن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون ذلك، فضلا عن الخلافات مع إقليم كردستان الذي تمكن مؤخرا من التوصل إلى تفاهم مع الكتل الشيعية بشأن حصته المقررة، عقب مفاوضات شاقة.

وتشير التوقعات إلى أن تكون موازنة 2021 نحو 88 مليار دولار، عقب الخفض الأخير الذي أجرته اللجنة المالية.