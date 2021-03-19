تراجع أسعار الذهب في ظل ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعرض المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا لمزيد من الضغوط بسبب توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انتعاشا اقتصاديا قويا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1733.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1731.50 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية: ”الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع.

وأضاف ”إذا زادت قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، فهذا سيئ للذهب“.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى فيما يزيد عن عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفزت العوائد، إذ تعهدت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمضي قدما في تحفيز نقدي قوي، قائلة إن ارتفاع التضخم في الأمد القريب سيكون مؤقتا في ظل توقعات بأقوى نمو اقتصادي للولايات المتحدة في نحو 40 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2% إلى 2650.19 دولار بعد أن ارتفع 7.3% في الجلسة السابقة، عقب أن خفضت نورنيكل الروسية وهي أكبر منتج في العالم للمعدن تقديراتها للإنتاج؛ مما غذى مخاوف بشأن الإمدادات.

وسجل المعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات قفزة أسبوعية بنحو 12%، وهي الأكبر منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستقرت الفضة عند 26.04 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2% إلى 1204.62 دولار.