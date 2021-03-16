لبنان.. دياب يطرح إمكانية بقاء الدعم على سلع رئيسة حتى يونيو

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو حزيران، لكن وقود توليد الكهرباء سينفد بنهاية مارس آذار والجهود جارية للإبقاء على هذا الدعم.

وتعمل حكومة دياب بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار في ميناء بيروت في الرابع من أغسطس آب، دمر الكثير من مناطق العاصمة وأودى بحياة 200 شخص.

وقال دياب لرويترز: ”حاليا هنالك تغطية بالنسبة للوقود لشركة كهرباء لبنان لغاية نهاية شهر آذار. لكننا نبذل جهودا لتأمين اعتمادات جديدة لتغطية حاجة كهرباء لبنان“.

يمر لبنان بأزمة مالية خانقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ومع توقف تدفقات الدولار، يعتمد مصرف لبنان المركزي على الاحتياطيات الأجنبية لدعم ثلاث سلع رئيسة هي القمح والوقود والدواء، فضلا عن بعض السلع الأساسية الأخرى.

وكان دياب قال لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن البلاد قد تستخدم الاحتياطيات المتبقية للدعم لفترة ستة أشهر.

وقال اليوم الثلاثاء: ”كنا قد تخوفنا وحذرنا مسبقا من أثر استمرار نزيف الدولار على الاحتياطي، ولهذا قمنا بإرسال عدة سيناريوهات لترشيد الدعم إلى المجلس النيابي في ديسمبر الماضي“.

وأضاف: ”لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن“.