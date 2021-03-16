الأسد يصرف منحة للموظفين بعد أن رفعت الحكومة السورية سعر البنزين لأكثر من 50%

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بصرف منحة لمرة واحدة فقط، بمبلغ مقطوع، يصل إلى 50 ألف ليرة سورية (12 دولارًا) لكل العاملين المدنيين والعسكريين، وتشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين.

كما يقضي المرسوم بصرف 40 ألف ليرة سورية (9.5 دولار) لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، ومعفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

https://www.facebook.com/SyrianPresidency/posts/4031931973517271

وجاءت المنحة بعد يوم واحد من قرار الحكومة السورية، برفع سعر البنزين لأكثر من 50 في المئة، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء الإثنين، على صفحتها على فيسبوك، أنها عدّلت سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، المدعوم وغير المدعوم، إلى 750 ليرة سورية لليتر الواحد، بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58 في المئة.

https://www.facebook.com/mitcpsy/posts/2814139618900186

كذلك، زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة لليتر الواحد، بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54 في المئة تقريبًا.

وتشهد سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، طوابير سيارات طويلة أمام محطات الوقود.

وقررت الوزارة -أيضًا- تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.

وتخطى سعر الصرف في الفترة الأخيرة، عتبة 4200 في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي، يعادل 1256 ليرة في مقابل الدولار.