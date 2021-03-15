دبي.. إغلاق مكتب تجاري يضلل المستثمرين بشأن الحصول على جنسية الإمارات

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي مكتبا تجاريا لخدمات الهجرة،لتضليل المستثمرين بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مراجعة الطلبات المقدمة وإبلاغ المستثمر بمدى توافق الأوراق والأدلة المقدمة للمستثمر وثروته مع الاشتراطات.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإمارات (وام)، اليوم الإثنين، يقوم المكتب بالطلب من المستثمر دفع 10 آلاف دولار مقابل الحصول على خدمة مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية، وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع الاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم (27 مليون دولار) ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلب للحصول على الجنسية في الجهات المعنية، ما يعد تضليلا واضحا، حيث إن قانون منح الجنسية لم يحدد مبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وأكدت اقتصادية دبي، وفق ”وام“، أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر، داعية المقيمين في الدولة والمستثمرين والفئات الأخرى توخي الحذر من هذه الممارسات والإبلاغ عنها بشكل فوري.