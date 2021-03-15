اقتصاد

مصر.. السيسي يأمر بزيادة رواتب العا...
تاريخ النشر: 15 مارس 2021 16:40 GMT
تاريخ التحديث: 15 مارس 2021 18:08 GMT

مصر.. السيسي يأمر بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد

قال بيان للرئاسة المصرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اليوم الإثنين، أن رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد ستزيد بما إجماليه 68 مليار

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المصدر: رويترز

قال بيان للرئاسة المصرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اليوم الإثنين، أن رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد ستزيد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار).

ووفقا للبيان، فإن هذا التغيير سيرفع معاشات التقاعد بحوالي 13 في المئة بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.

ومن بين إجراءات أخرى تم الإعلان عنها في مراجعة لمسودة ميزانية العام المالي 2021-2022، حوافر مالية قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه لموظفي الجهاز الإداري للدولة الذين ينتقلون إلى عاصمة جديدة يجري بناؤها شرقي القاهرة.

وفي العام 2019، رفع السيسي الحد الأدنى للأجر إلى 2000 جنيه شهريا من 1200 جنيه.

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