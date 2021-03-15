البنك المركزي: السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل كورونا

قال البنك المركزي الإماراتي في بيان، إن إجمالي السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقال محافظ البنك عبد الحميد سعيد في البيان: إن ”اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو 2.5% هذا العام، إذ يتعافى من جائحة فيروس كورونا“.