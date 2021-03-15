تاريخ النشر:
15 مارس 2021 11:55 GMT
تاريخ التحديث: 15 مارس 2021 12:02 GMT
البنك المركزي: السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل كورونا
قال البنك المركزي الإماراتي في بيان، إن إجمالي السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. وقال محافظ البنك عبد الحميد سعيد في
قال البنك المركزي الإماراتي في بيان، إن إجمالي السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وقال محافظ البنك عبد الحميد سعيد في البيان: إن ”اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو 2.5% هذا العام، إذ يتعافى من جائحة فيروس كورونا“.