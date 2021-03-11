بلينكن ينفي الرواية الإيرانية عن دفع سيؤول مليار دولار دفعة أولى لطهران

نفى وزير الخارجية الامريكية أنتوني بلينكين، تقارير إيرانية تشير إلى أن حكومة كوريا الجنوبية ستدفع لطهران مبلغ مليار دولار، لتسوية نزاع العقوبات، ووصفها بأنها غير صحيحة.

جاء ذلك، ردًا على سؤال من النائب الجمهوري غريغ ستيوبي، نقلت الإجابة عليه وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية اليوم الخميس، وأكد فيه بلينكن: أن ”التقرير غير صحيح“.

وكان ستيوب قد سأل بلينكين، عن تقرير يستند إلى تعليقات من مسؤول إيراني، بأن الحكومة في سيؤول بدأت في الإفراج عن نحو 7 مليارات دولار محاصرة في الدولة الآسيوية، بسبب العقوبات الأمريكية، وأن كوريا الجنوبية ستفرج عن مليار دولار كخطوة أولى.

وقال ستيوب لبلينكين، خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: ”آمل أن تقف بحزم على عدم السماح بأي شيء، طالما أنهم يتصرفون بصفتهم الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب“.

في الاثناء، أكد مسؤول في الخارجية الكورية، أن بلاده لم تفرج عن أي أموال من هذا القبيل، ولم تأذن الولايات المتحدة بأي إفراج مرتبط بمسألة العقوبات على إيران.