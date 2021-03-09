سلطنة عمان تقر خطة للتحفيز الاقتصادي

أقر سلطان عمان هيثم بن طارق، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، خطة للتحفيز الاقتصادي تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، بحسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي على خمسة محاور رئيسية تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل، وحوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وتأتي هذه الخطة داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي، وخفض الدين العام، وتحسين التصنيف الائتماني.

وتستهدف الخطة تعزيز التنويع الاقتصادي في قطاعات الصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والتعدين والمنتجات التعدينية والأنشطة الخدمية والثقافية واللوجستية والتعليم وقطاعات داعمة ومكملة.

وتعد الخطة أول إستراتيجية بعيدة المدى والإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خلال العشرين عاما القادمة.