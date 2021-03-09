ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع عوائد السندات الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل في الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.
وبحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1692.21 دولار للأوقية (الأونصة).
وكانت الأسعار قد انخفضت أكثر من 1% أمس الاثنين إلى 1676.10 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو/ حزيران.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% لتسجل 1690.30 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: ”ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15% الليلة الماضية، وتراجع عوائد السندات الأمريكية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة“.
وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.30 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 0.3% مسجلا 2322.68 دولار، وصعد البلاتين 0.8% إلى 1144.49 دولار للأوقية.