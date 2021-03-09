ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع عوائد السندات الأمريكية

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1692.21 دولار للأوقية (الأونصة).

وكانت الأسعار قد انخفضت أكثر من 1% أمس الاثنين إلى 1676.10 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو/ حزيران.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% لتسجل 1690.30 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: ”ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار 1.15% الليلة الماضية، وتراجع عوائد السندات الأمريكية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة“.

وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.30 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 0.3% مسجلا 2322.68 دولار، وصعد البلاتين 0.8% إلى 1144.49 دولار للأوقية.