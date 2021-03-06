تشمل سوريا وليبيا.. وثيقة مسربة تكشف عزم بريطانيا خفض المساعدات

تخطط حكومة بوريس جونسون البريطانية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني ستتأثر منه: سوريا، ولبنان، وليبيا، واليمن، بتخفيضات تتجاوز النصف.

وجاء ذلك في رسالة إلكترونية مسربة نشرتها صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، التي أشارت إلى أن الحكومة أبقت هذا الموضوع سريًا وأخفته عن البرلمان، خلافًا لما كان تعهد به جونسون.

وتُظهر الأرقام التي نشرتها ”الإندبندنت“ أن نسب التخفيضات ستكون: 88% في لبنان، و67% في سوريا، و63% في ليبيا، و60% في الصومال، والكونغو الديمقراطية، و59% في جنوب السودان، و58% في نيجيريا، وغرب البلقان 50%.

وأشارت الوثيقة المسربة المؤرخة، الشهر الماضي، إلى أن هذا الخفض الذي جاء تحت ضغط الاستنزاف الاقتصادي جراء جائحة الكورونا، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر نيسان/إبريل المقبل.

ووفقًا لما نُشر، فإن التخفيضات تشمل أيضًا خططًا لوقف ميزانية مكتب الكومنولث، والتنمية (FCDO)بأكملها في السودان، وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية لمكافحة الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن.