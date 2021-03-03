رويترز: أمريكا تحث السعودية على التخلي عن الوضع الخاص بالدول النامية في منظمة التجارة العالمية‎

دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء السعودية للتخلي عن المعاملة الخاصة والتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن البنك الدولي صنَّف الدولة العضو في مجموعة العشرين بلدا مرتفع الدخل.

وفي بيان مراجعة منظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية للمملكة، حث الوفد الأمريكي السعودية على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وعبر عن مخاوف إزاء مراجعات مزمعة لضريبة انتقائية على المشروبات.

وقال: إن ”واشنطن تفضل تحولا إلى ضريبة متدرجة استنادا إلى محتوى السكر مع إعفاء المشروبات التي لا تحتوي على سكر مضاف“.